Se viraliza el video de un niño etíope haciendo berrinche porque quiere ser mexicano

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a un niño etíope, identificado como Zay, haciendo berrinche porque quiere ser mexicano. La madre, que captó el momento, le pregunta por su insistencia sobre el asunto y el menor, de 4 años, responde que porque come quesadillas. Pero, cuando le dicen que sus padres no son mexicanos, por lo que él no puede serlo, Zay comienza a gritar que quiere ser mexicano, desatando una ola de reacciones en redes.