ChatGPT oficia una boda en EE.UU. por primera vez en la historia

Una pareja del estado de Colorado (EE.UU.) que celebró su boda este junio se convirtió en la primera de la historia en 'contratar' al ChatGPT en vez de a un sacerdote para formalizar su unión, informa Fox News.

Reece Wiench y Deyton Truitt se casaron en la ciudad de Morrison, en una iglesia de 200 años de antigüedad, utilizando el ChatGPT para celebrar la ceremonia solemne. La pareja solo tenía cinco días para organizar su boda porque el novio tenía que ingresar en las Fuerzas Armadas. Debido a la escasez de tiempo y aprovechando que Colorado no requiere un agente matrimonial autorizado para oficiar una boda, Wiench y Truitt decidieron pedir a la inteligencia artificial (IA) que los casara.

"Al principio dijo que no. 'No puedo hacerlo, no tengo ojos, no tengo cuerpo. No puedo oficiar la boda'", cuenta Stephen Wiench, padre de la novia, sobre la primera respuesta del ChatGPT a la propuesta. Sin embargo, la pareja no se rindió y proporcionó al 'chatbot' información personal sobre ellos y su relación, y finalmente la IA accedió a su demanda.

Los novios colocaron una máscara azul con un rostro pintado sobre un altavoz para que pareciera que alguien estaba hablando durante la ceremonia. Wiench y Truitt además no tuvieron miedo a arriesgarse y subieron al altar sin saber qué diría el ChatGPT. Pero la pareja quedó satisfecha y no tuvo que arrepentirse de su decisión. "El ChatGPT ha tomado un evento tan personal para una persona como una boda y lo ha hecho más perfecto", dijo la novia.