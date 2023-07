VIDEO: Un perro se cuela en la presentación del futbolista Umtiti

Un perro atrajo los focos este domingo durante la presentación del futbolista francés Samuel Umtiti como jugador del Lille Olympique Sporting Club. Según se aprecia en un vídeo compartido en Twitter por la cuenta Out Of Context Football, el animal asoma la cabeza por encima de la mesa, en el momento en el que hablaba Olivier Létang, presidente del club, que, al igual que deportista, no parece reparar en el animal.