VIDEO: Graban a un político noruego de izquierdas robando gafas de sol de lujo

El líder del partido de izquierdas noruego Partido Rojo, Bjornar Moxnes, dimitió este lunes en medio de un escándalo provocado por el hecho de que robó unas gafas de sol de lujo en junio, informa NRK.

De acuerdo con un video grabado por cámaras de seguridad, Moxnes robó las gafas en una tienda de Hugo Boss en el aeropuerto de la ciudad de Oslo. Inicialmente lo presentó como un simple descuido, pero después de que las imágenes se hicieran virales y estallara el escándalo, admitió que lo había hecho deliberadamente.

Bjørnar Moxnes, líder del Partido Rojo de Noruega, dimitió este lunes después de robar en junio unas gafas de sol en una tienda del aeropuerto de Oslo-Gardermoen. pic.twitter.com/QtjK2OXI5K — Sepa Más (@Sepa_mass) July 25, 2023

Posteriormente, el diputado solicitó una baja por enfermedad a partir del 3 de julio, que la semana pasada se amplió hasta el 25 de julio, pero un día antes de que finalizara su baja dimitió de su cargo.

"Cogí las gafas de sol de la tienda del [aeropuerto] Gardermoen. Cometí un gran error, y lo empeoré mucho con la forma en que me comporté después. Lo siento mucho y quiero disculparme. Mucha gente me ha preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Me lo he preguntado muchas veces en las últimas semanas. No he tenido una explicación adecuada. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que lo que hice estuvo mal y debo afrontar las consecuencias", escribió Moxnes en sus redes sociales.