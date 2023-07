"Buenas y malas noticias": un padrastro advierte a su hija al darle un boleto ganador de lotería

Una mujer de la ciudad estadounidense de Greenbrier recibió como regalo de su padrastro el boleto ganador de un premio de 200.000 dólares de un sorteo organizado por la Lotería de Becas de Arkansas. Eso sí, el obsequio llegó precedido por el anuncio de "buenas y malas noticias".

Según comentó Cally Krisell al reclamar el premio, estaba en su casa cuando su padrastro la visitó sin previo aviso, para sorprenderla con el regalo. "Mi padrastro juega los números de las fechas de nacimiento de mi hija y mía […] Teníamos la broma de que, si ganaba a lo grande, me daría el boleto ganador".

Sin embargo, el obsequio llegó con una advertencia. "Me comentó que tenía buenas y malas noticias. Primero me dio la mala: me dijo que tenía que empezar a pagar mi propia factura de teléfono", relató Krisell. "Luego me dio la buena noticia: Ahora tienes dinero para pagarla, y me dio el billete de lotería", agregó.

El hombre acertó los cuatro números premiados, 5, 8, 9, 17 y 41, con lo que ganó una bolsa de 50.000 dólares; pero como también acertó el número del Power Play, el premio aumentó a 200.000.

La mujer dijo que planea invertir el dinero en mejoras para su hogar y en vacaciones familiares.