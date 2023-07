VIDEO: Dos pasajeros protagonizan una acalorada discusión multilingüe (sin entenderse)

Dos pasajeros protagonizaron en un avión una acalorada discusión en inglés y en español sin entenderse el uno al otro, según se aprecia en un vídeo compartido este domingo en Twitter por el canal de noticias UHN Plus, que se ha hecho viral en redes sociales.



En la grabación se escucha cómo el angloparlante le llama 'motherfucker' (hijo de perra, en inglés), a lo que el hispanohablante —que según los comentarios sería dominicano— contesta "hijo de la gran puta eres tú, coño, mamagüevo", lo que provoca la risa de algunos de los presentes.

En ese momento su interlocutor grita enfadado algo en inglés, y el hispanoparlante le responde: "Qué me importa a mí, no sé lo que usted me dice, loco del diablo", antes de proferir un "'stupid' tú, maricón".