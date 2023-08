VIDEO: Un valiente gato ahuyenta a un oso de la casa de su dueño

Una cámara de seguridad en el exterior de una residencia en la ciudad de Thornton (New Hampshire, EE.UU.) captó el momento en que un intrépido gato ahuyentó a un oso negro que se acercaba al jardín de la propiedad de su dueño. El minino, de raza Maine Coon y nombre Bruno, no dudó en corretear al visitante, que se sintió intimidado y no tuvo más remedio que retroceder y escabullirse a toda velocidad en el bosque.