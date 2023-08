VIDEO: Biden habla de las "nueve" maravillas del mundo y dice que el Gran Cañón es una de ellas

El presidente de EE.UU., Joe Biden, protagonizó un nuevo momento de confusión este martes al asegurar que el Gran Cañón del Colorado es una de las "nueve" maravillas del mundo.

"Amigos, no es exagerado sugerir que no existe un tesoro nacional que sea más grandioso que el Gran Cañón. El Gran Cañón: una de las nueve maravillas de la Tierra, maravillas del mundo, literalmente", declaró el mandatario durante una visita a las tierras que rodean dicho paisaje natural.

Biden habla de las "nueve" maravillas del mundo y dice que el Gran Cañón es una de ellasEl presidente de EE.UU., Joe Biden, protagonizó un nuevo momento de confusión este martes al asegurar que el Gran Cañón del Colorado es una de las "nueve" maravillas del mundo pic.twitter.com/57cp2oAegn — Sepa Más (@Sepa_mass) August 9, 2023

La vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado a lo largo de millones de años no hace parte de las maravillas del mundo, según una de las listas más notables y aceptadas, la de la empresa privada New Open World Corporation de 2007. Además, se considera que son siete maravillas y no nueve. Cabe señalar que, en 1997, el canal estadounidense CNN incluyó al Gran Cañón en su lista de las siete maravillas naturales del mundo, una de las muchas existentes debido a la falta de consenso.

Más tarde en su alocución, Biden enmendó parte de su error asegurando que su intención en realidad era decir "siete" en lugar de "nueve". Sin embargo, insistió en que el famoso desfiladero "es una de las siete maravillas del mundo".

"La primera vez que vi el Gran Cañón, hace años, era un joven senador. Cuando me paré allí y miré hacia fuera, me vino a la mente una frase, fue instintivo. Dije que esto debía ser la catedral de Dios. Eso es lo que me recordó. Es tan magnífico. De hecho, dije nueve. Es una de las siete maravillas del mundo", comentó el mandatario.

