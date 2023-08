Pedro Pascal visita una muestra de arte en su honor y se lleva una desagradable sorpresa

El actor chileno Pedro Pascal acudió el domingo pasado a la pequeña localidad británica de Margate para ver una exposición de arte en su honor. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al no poder entrar a la muestra.

El protagonista de 'The Mandalorian' acudió en compañía del también actor Russell y del músico Robert Diament, conductores del 'podcast' sobre arte Talk Art, para apreciar la exposición 'Hiperfijación con TDAH y por qué parece que me encante Pedro Pascal'. Para su mala suerte, The Rhodes Gallery no recibe visitantes los domingos.

La exposición es obra de Heidi Gentle Burrell, quien realizó una serie de retratos del artista debido al impacto que tuvo en ella la actuación del chileno en 'Juego de tronos' y 'The Last Of Us'. "En ese momento tenía TDAH. Lo veía en muchos programas y pensé que tiene una cara increíblemente interesante", comentó la artista a Sky News.

"Entiendo por qué algunas personas piensan que es una obsesión pero, desde el punto de vista del dibujo, tiene características interesantes en su rostro", añadió Gentle, que aseguró que sería fantástico que Pascal acudiera a la exposición para explicarle que no está obsesionada con él, sino que es una fijación causada por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece.

