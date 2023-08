El magnate que gasta millones de dólares para no envejecer revela que es una "pareja imposible"

Bryan Johnson asegura que come solo entre las 6 y las 11 de la mañana, mientras que se acuesta a dormir todos los días sin excepción a las 8:30 de la noche.

El empresario tecnológico Bryan Johnson, que dedica dos millones de dólares al año para intentar ralentizar o revertir el proceso de envejecimiento de sus órganos, ha revelado que no tiene pareja sentimental debido a su estricto estilo de vida.

"Estoy soltero", dijo Johnson, de 45 años, en un episodio del pódcast 'The Diary of a CEO' ('El diario de un CEO'). "En circunstancias en las que he intentado tener citas, lo primero que hago es darles una lista de 10 cosas", continuó, al agregar que el listado aborda cuestiones que la otra persona "odiará" y esto lo convierte en una "pareja imposible".

El fundador de Kernel, una compañía estadounidense desarrolladora de tecnología, aseguró que come solo entre las 6 y las 11 de la mañana, para así tener una digestión que dure alrededor de 8 horas. "Duermo mejor con el estómago vacío", dijo, señalando que se acuesta a dormir a las 8:30 de la noche siempre y sin excepciones.

Johnson incluso afirma que no mantiene relaciones sexuales después de este horario y que no considera compartir su cama con alguien más. Esto, según el empresario, podría afectar su meta de tener el cerebro, corazón y otros órganos,así como los dientes, piel y cabello similar al de un joven de 18 años en el marco de su iniciativa antienvejecimiento, denominada Project Blueprint.

Además, confiesa que no asiste a eventos y tampoco sale con amigos ni familiares, debido a que estas actividades suelen ocurrir después de las 20:30 horas. Sin embargo, sus seres queridos intentan adaptarse a su forma de vida y le incluyen en los diferentes eventos.

Otro de los puntos que menciona el magnate es que no le gusta hablar mucho. Relata que, en casa, con su hijo tiene un protocolo en el que frases comunes como "Buenos días" o "¿Cómo estás?" no tienen cabida, dado que en las mañanas dedica varias horas para "pensar profundamente".