Meloni salda la cuenta de cuatro turistas italianos que huyeron sin pagar de un restaurante en Albania

"Vaya a pagar la cuenta de estos imbéciles, por favor", habría dicho la primera ministra italiana al embajador en Albania, agregando que "Italia no puede perder el respeto en el extranjero".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se hizo cargo de la cuenta de cuatro italianos que huyeron sin pagar de un restaurante en la localidad de Berat, en Albania, probablemente, sin sospechar que su fuga del local les habría de traer tanta fama a nivel nacional e internacional.

Los turistas italianos fueron grabados por las cámaras de seguridad y el video del incidente se viralizó en las redes y en la prensa local. Este viernes, la Embajada italiana en Tirana ha anunciado que efectuó el pago a instancias de Meloni.

"Siguiendo las instrucciones de la primera ministra, Giorgia Meloni, hemos saldado la cuenta que un grupo de turistas italianos dejó sin pagar en un restaurante de la ciudad de Berat", escribió la Embajada en un comunicado, detallando que el pago se saldó con los fondos personales de Meloni a través de la legación consular, que únicamente se limitó a pasar el dinero a la parte afectada.

"Los italianos respetan las normas y saldan sus deudas, y esperamos que estos episodios no se repitan", resaltó la misión diplomática italiana en Albania.

Según medios albaneses, la cuenta no pagada ascendía a 80 euros. Desde el establecimiento no tardaron en airear el caso en las redes: "¡Nuestro personal desea a estos 'caballeros' italianos unas felices vacaciones y que hagan algo bueno con el dinero no pagado en nuestro restaurante!".

En declaraciones a La Stampa, el primer ministro albanés, Edi Rama, dijo que mencionó episodio cuando se reunió con Meloni, que se encontraba de vacaciones en su país, y que "todos se rieron". Según contó Rama, la primera ministra italiana le habría dicho al embajador: "¡Vaya a pagar la cuenta de estos imbéciles inmediatamente, por favor!", agregando que "Italia no puede perder el respeto en el extranjero".