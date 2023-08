VIDEO: Un guardia de seguridad canta y pide fotos en un concierto de Taylor Swift y termina despedido

Aseguró desconocer las consecuencias de sus actos durante la gira 'The Eras Tour' de la cantante estadounidense.

Un guardia de seguridad, que fue protagonista de un video viral que lo muestra cantando en los conciertos de Taylor Swift del 23 y 24 de junio en la ciudad estadounidense de Minneapolis, Minesota, fue despedido.

El hombre, identificado como Calvin Denker, aseguró a Fox News este jueves que desconocía las consecuencias de ser sancionado por fotografiarse durante la presentación de la gira 'The Eras Tour', siendo un "gran admirador" de la artista.

El trabajador habría pedido a algunos asistentes del concierto, mediante unos papelitos, que le tomaran fotos cuando Swift estuviera cerca. "Les agradecería mucho que me hicieran una foto con Taylor Swift de fondo solo para tener un recuerdo de esta noche", explicó Denker, quien afirma que no sabía que había incumplido su contrato, que no permite a los trabajadores hacerse fotos o videos durante las actuaciones.

El guardia de seguridad incluso hizo un video en TikTok, detallando sus planes para tomarse una foto con el cantante, sin saber que ello sería motivo de penalización.