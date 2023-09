Biden asegura que no tiene una "casa a la que ir"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se acercó a un grupo de reporteros este domingo en Rehoboth Beach, Delaware, y les aseguró que no estaba de vacaciones y que no tenía una casa a la que ir.

Biden se encontraba en misa en una iglesia católica y al salir se acercó a la prensa. "No tengo casa a la que ir", sostuvo el mandatario, a pesar de vivir en la Casa Blanca y tener dos viviendas en Delaware, según AP.

El Servicio Secreto estadounidense ha estado realizando obras en su residencia principal de Wilmington, Delaware, para hacerla más segura, por lo que Biden no ha podido quedarse allí.

"No tengo ningún lugar al que ir cuando vengo a Delaware, excepto aquí, ahora mismo", dijo el mandatario, refiriéndose a su otra casa, la de Rehoboth Beach. "Solo estoy aquí por un día", agregó.

Además, un reportero le preguntó si estaba diciendo que era un sintecho, a lo que el presidente estadounidense respondió que no.

"No, no soy un sintecho", dijo Biden. "Solo tengo una casa. Tengo una casa preciosa. Estoy aquí para pasar el día porque no puedo volver a casa", agregó.

Hace unos 15 días, el presidente estadounidense pasó una semana de vacaciones en la región del lago Tahoe, en Nevada. Por su parte, el Comité Nacional Republicano ha criticado regularmente a Biden por irse de la Casa Blanca los fines de semana.