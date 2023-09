¿Lleva un cadáver? Se viraliza una foto en Google Street View de un misterioso hombre en bicicleta

En redes sociales se ha hecho viral una captura de pantalla de Google Street View que parece mostrar a un hombre llevando presuntamente un cadáver en su bicicleta en el estado de Ohio, Estados Unidos.

La imagen, que data de 2019, fue compartida por una usuaria llamada Tami en las redes sociales, y muestra a un individuo empujando una bicicleta a lo largo de la calle Kent, en la ciudad de Akron. También se puede observar un objeto largo que parece estar envuelto en una lona gris y atado a la bicicleta en varios puntos.

Los internautas se apresuraron a indicar que en la imagen se podía ver al hombre cargando un "cadáver". Otros se preguntaban si las fotografías ya habían sido denunciadas a la Policía.

"Mi sobrina me la enseñó [la foto] y la tenía guardada en mi teléfono, así que decidí hacer un viaje a la calle Kent en Google para asegurarme de que seguía allí. La imagen vale literalmente más que mil palabras", escribió Tami.

La publicación, hecha el 23 de agosto, se ha compartido más de mil veces. Los internautas afirman incluso haber "aclarado" la imagen para descubrir más detalles, según recoge New York Post. "He aclarado la imagen. Definitivamente parece que tiene sangre en las botas", comentó un usuario. Otro respondió: "Cierto, pero quién sabe lo que encierra la vida de un vagabundo. Quizá un cuerpo descuartizado, porque no veo caderas".

Sin embargo, algunos especularon sobre la posibilidad de que el hombre fuera en realidad un sintecho que simplemente llevaba su tienda de campaña sobre la bicicleta. "Hubo una ciudad de tiendas de campaña para indigentes allí durante unos años. Supongo que es una tienda de campaña", teorizó un usuario.

Posteriormente, Google difuminó la cara del hombre y el misterioso objeto fotografiado en la calle Kent.