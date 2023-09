La canción que imita con inteligencia artificial las voces de Drake y The Weeknd se presenta a los Grammy

'Heart on My Sleeve' fue postulada en las categorías de mejor canción de rap y canción del año.

Después que el artista anónimo Ghostwriter se hiciera viral a principios de este año con su tema 'Heart on My Sleeve', que con ayuda de la inteligencia artificial (IA) reproduce las voces de Drake y The Weeknd, los representantes del intérprete revelaron recientemente que postularon la polémica interpretación a los premios Grammy del próximo año.

En una entrevista con The New York Times, este martes, el equipo del artista informó que la pieza fue presentada en las categorías de mejor canción de rap y canción del año.

Según declaró al citado periódico Harvey Mason Jr., director general de Recording Academy, 'Heart on My Sleeve' es elegible a pesar del uso de tecnología de IA en la obra. "En cuanto a la parte creativa, es absolutamente elegible, porque fue escrita por un ser humano", señaló.

Sin embargo, Mason indicó que la Academia también se fijará en si la canción estaba disponible comercialmente, ya que las normas de los Grammy establecen que un tema debe tener "distribución general", es decir, "el amplio lanzamiento de una grabación, disponible en todo el país a través de tiendas físicas, minoristas en línea de terceros y/o servicios de 'streaming'".

En tal caso, sostiene la revista Variety, la canción no sería elegible, ya que no está disponible comercialmente. La pieza fue retirada de los servicios de 'streaming' tras acciones legales emprendidas por Universal Music Group, la empresa que edita la música de Drake y The Weeknd.