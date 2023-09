Una pareja se divorcia 24 horas después de la boda por una broma con la tarta

La mujer declaró que no podía vivir con un hombre que no respetaba sus límites personales y que arruinó el día más feliz de su vida.

Una mujer de 27 años se divorció de su marido 24 horas después de su boda porque le manchó la cara con tarta durante la ceremonia, arruinando así el día más feliz de su vida. La mujer que no precisó dónde ocurrió la historia, reveló en la red social Reddit que, antes de la boda, pidió a su exmarido que no repitiera la popular broma y no le manchara la cara con la tarta. Ella explicó que tenía una mala experiencia relacionada con esta broma. Cuando la chica cumplió 17 años, su madre también decidió hacerle una broma y, cuando ella sopló las velas de su tarta de cumpleaños, su madre hundió su cabeza en la tarta, pero uno de los adornos le provocó un corte en la frente, causándole una profusa hemorragia.

"Le dije que si alguna vez me hacía algo así le dejaría. Empezó a reírse, pero yo iba en serio, aunque realmente no me estaba tomando en serio", contó. A pesar de la petición de su novia, el novio decidió untarle la cara con la tarta, de 500 dólares, arruinando su maquillaje, el pelo y ensuciando su vestido.

"Todo pareció ir a cámara lenta durante unos instantes", recordó la mujer. "Entonces empiezo a alejarme, él se da cuenta de que me voy e intenta alcanzarme y dice que estoy exagerando. Le empujo y pido un Uber. Cuando salgo, la mayoría de la gente me sigue diciéndome que vuelva. Me meto en el Uber y me voy". La novia volvió a casa, hizo las maletas y pasó la noche en un hotel.

La mujer intentó hablar con su marido a la mañana siguiente de la boda, pero el hombre se negó a pedirle disculpas, diciendo que simplemente no entendía su broma. Entonces la novia decidió divorciarse de él porque no podía vivir con un hombre que no respetaba sus límites personales y no podía admitir su culpabilidad por acciones que causaban malestar a la persona que amaba. "Se suponía que iba a ser el día más feliz de nuestras vidas y me avergonzó delante de todos por una broma que sabía que yo odiaba", dijo.