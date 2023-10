Arnold Schwarzenegger admite que un error suyo provocó su divorcio

El legendario actor y político austroestadounidense Arnold Schwarzenegger ha revelado nuevos detalles del estado de su relación con su exesposa Maria Shriver.

En una reciente entrevista con la revista People, el actor, de 76 años, explicó que junto a su expareja se esfuerzan por compartir momentos familiares importantes. Según él, su papel como abuelo de los hijos de su hija Katherine no ha comenzado un nuevo capítulo en su relación, sino que ha continuado su historia.

"Nunca dejamos el [primer] capítulo", sostiene Schwarzenegger, quien en breve sacará un nuevo libro sobre motivación, 'Be Useful: Seven Tools for Life' ('Se útil: siete herramientas para la vida'). "Porque recuerda, no es que tuviéramos una disputa. No nos peleamos. Fue solo mi cagada", agregó.

Shriver solicitó el divorcio en el 2011, después de que el actor revelara que había tenido un hijo con la ama de llaves de la familia, Mildred Baena. No obstante, la separación de la pareja no fue legalizada sino hasta el 2021.

Según la estrella de Hollywood, se reúne periódicamente con su exesposa para pasar juntos las festividades y los momentos importantes con sus hijos. "El hecho es que siempre dejamos muy claro que los niños no debían sufrir por eso", comentó.

"Así que todo es como si estuviéramos juntos, pero tuviéramos vidas separadas", continúa Schwarzenegger. "Y ella tiene sus cosas, su relación, yo tengo la mía, pero siempre nos comunicamos sobre los hijos", destaca, añadiendo que su "capítulo" con Shriver "continuará para siempre".