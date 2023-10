Un restaurante es obligado a apagar su letrero luminoso porque por una avería eléctrica se lee 'Hamas Tacos'

Chamas Tacos, un restaurante de la ciudad francesa de Valence, ha provocado un escándalo en medio del actual conflicto palestino-israelí por el letrero que ilumina su entrada, informó la emisora France Blue.

Debido a que la letra C inicial no se enciende como las demás por problemas eléctricos, de noche se lee 'Hamas Tacos'. Así, el desafortunado fallo de iluminación provocó que varios transeúntes asociaran la palabra inicial resultante con el movimiento palestino Hamás, que ha sido noticia tras el ataque contra Israel a comienzos de mes. La historia se hizo viral tras la publicación de un video en TikTok.

Mise à jour : C’est le Chamas Tacos à Valence. Pour vous donner une idée voilà une photo prise de nuit, on voit bien que le C est la mais qu’il n’est pas allumé en raison d’un soucis technique. Cela nécessite t’il une intervention policière à votre avis chère spectateurs⁉️ pic.twitter.com/l0UgSaxNdO — Les Spectateurs (@les_spectateurs) October 19, 2023

La Policía local fue informada y acudió este miércoles al establecimiento para solicitar que apagaran el rótulo hasta que fuera reparado. Los empleados, asombrados por la petición, pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, los oficiales amenazaron con un cierre administrativo del lugar. Finalmente se cumplió la orden y la Policía cerró el caso.

Mohamed, el encargado del negocio, explicó al medio francés que la luz de la letra C lleva averiada desde "hace meses" y que habían hecho un presupuesto para rehacer toda la fachada más adelante. "No sabía que Hamás era una organización terrorista. Es una triste coincidencia, una completa casualidad. Estamos en los negocios, no en la política", afirmó.

