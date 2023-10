Un policía de la India da el 'beso de la vida' a una serpiente intoxicada con pesticidas (VIDEO)

Un policía del estado de Madhya Pradesh, India, fue alertado sobre una serpiente que estaba inconsciente luego de haberse expuesto a agua con pesticidas. El efectivo, llamado Atul Sharma, acudió a la vivienda y le dio el 'beso de la vida'. Poco después, el animal se recuperó, publicaron medios locales.

Habitantes del distrito de Narmadapuram observaron que una serpiente rata, que no es venenosa, ingresó a su vivienda y se refugió en una tubería en la que habían vertido agua con pesticidas, por lo que se comunicaron con el policía, un rescatista de víboras autodidacta.

"Estaba inconsciente. La sacamos y tratamos de reanimarla enjuagándole la boca con agua", contó Sharma y agregó que, como no reaccionaba, decidió hacerle respiración boca a boca. "La serpiente tardó casi una hora en recobrar la conciencia y la liberamos de forma segura", continuó.

Pese al esfuerzo del policía por reanimar a la víbora, como estos reptiles no tienen pulmones, la resucitación cardiopulmonar (RCP) no es de utilidad, por lo que es posible que el animal reviviera solo luego de una pérdida temporal de conciencia.

"A diferencia de los mamíferos, las serpientes no tienen pulmones que puedan inflarse mediante RCP", detalla el sitio Everything Reptilion, que añade: "En cambio, tienen una serie de sacos de aire que les permiten respirar. Estos sacos de aire se encuentran en el intestino y dependen de los músculos de la serpiente para mover el aire a través de ellos. Como resultado, simplemente no es posible usar RCP para resucitar a una serpiente".

"Si estás tratando de revivir a una serpiente que no respira, lo mejor que puedes hacer es colocarla en un recipiente con agua tibia y tratar de estimular sus músculos", explica.