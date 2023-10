VIDEO: Taxista cobra 1.000 dólares a una modelo colombiana en la Ciudad de México

Una 'influencer' y modelo colombiana denunció en sus redes sociales la estafa de la que por poco fue víctima, luego de tomar un taxi para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 el pasado domingo en la Ciudad de México.



Sara Orrego, creadora de contenido con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram*, dijo en un video que un taxista le cobró 18.000 pesos mexicanos (cerca de 1.000 dólares) por un viaje hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Acabamos de tomar un taxi porque venimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1.000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, si no me llega un mensaje de Bancolombia no pasa nada", indicó Orrego.

Ante esta situación, la mujer optó por llamar a la Policía para denunciar al conductor. Los uniformados acudieron al lugar y verificaron la versión de la 'influencer', por lo que el taxista se vio obligado a devolverle el dinero. Sin embargo, el hombre fue dejado en libertad. Se desconoce si se presentarán cargos en su contra.

Taxista le “cobra” $1000 dólares a turista colombiana por una “dejada” 😳 pic.twitter.com/NZ5cbF32YI — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 30, 2023

* Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.