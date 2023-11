VIDEO: Un pesquero encallado mantiene "increíblemente" el equilibrio sobre su quilla de 20 cm de ancho

La barcaza pesquera "Marita Helen" encalló en las cercanías de la isla noruega de Bolga (municipio de Meløy) el pasado lunes por la noche, informó el medio NRK. De forma "increíble", la embarcación se mantuvo a flote encima del arrecife, en perfecto equilibrio sobre su quilla de tan solo 20 centímetros de ancho. "Íbamos camino al norte, entonces las cosas salieron un poco mal", comentó Kurt Justad, patrón de la nave.

La tripulación de la barcaza tuvo que esperar hasta que llegó el bote salvavidas Odd Fellow III para rescatarlos. "Estuvimos allí de 6 a 7 horas antes de bajar. No teníamos mucho que hacer y sólo nos quedó esperar", señaló Justad. "La acción no fue dramática, pero tuvieron mucha suerte", subrayó el patrón del barco rescatista, Jostein Johansen. "He estado implicado en varios encallamientos, pero nunca había vivido algo así", agregó.

Finalmente, con la marea alta el navío flotó fuera del arrecife y el remolcador lo arrastró hacia aguas más profundas, para que llegara a la orilla por sus propios medios. "Es absolutamente increíble que haya ido bien. No debería ser posible permanecer sobre la quilla sin tener nada más que sostuviera el barco", se asombró Justad. Una inspección submarina realizada el martes no encontró indicios de otros daños.