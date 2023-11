Los 4 miembros de The Beatles tocan 'juntos' por primera vez en décadas en un nuevo video

El videoclip de la canción 'Now And Then' fue dirigido por Peter Jackson, ganador de tres Oscar.

Este viernes se publicó el video de la "última canción" de The Beatles en la que aparecen los cuatro miembros de la banda. El videoclip de la canción 'Now And Then' fue dirigido por Peter Jackson, ganador de tres Oscar como director.

Fue creado gracias a grabaciones previas de la canción hechas por John Lennon, mejoradas con inteligencia artificial y con imágenes de archivo de los cuatro miembros de la célebre agrupación. Sus dos miembros supervivientes, Ringo Starr y Paul McCartney, también participaron en la realización del video. El proyecto fue realizado en cooperación con el gigante tecnológico estadounidense Apple.

El video ha obtenido más de siete millones de visitas en YouTube. "Cuando Apple me pidió que hiciera el video musical, me mostré muy reacio, pensé que los meses siguientes serían mucho más divertidos si esa complicada tarea fuera problema de otro", contó Jackson. Sin embargo, según el director, "sabía que The Beatles no aceptarían un no por respuesta si tenían algo en mente", y no pude "encontrar una buena razón para rechazar a la banda". Así, se encontró ya involucrado en el proceso sin siquiera aceptar la oferta.