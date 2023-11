Una mujer paga para que lleven montaña arriba a su perro en una silla mientras ella sube andando (VIDEO)

Un video que muestra a dos porteadores llevando a un perro en unas parihuelas hasta lo alto de la montaña Sanqing, en la provincia china de Jiangxi, generó controversia en las redes sociales del país asiático.

De acuerdo con medios chinos que citan al autor de la grabación, el curioso hecho tuvo lugar el 25 de octubre cuando una mujer llegó a la montaña en compañía de dos perros. Al ver que uno de los canes no quería caminar, optó por contratar a dos de los hombres que se ofrecen como porteadores para que lo subieran a la montaña.

Se tiene conocimiento que la mujer pagó 980 yuanes (aproximadamente 134 dólares) por este servicio. Su actitud suscitó un debate entre los internautas chinos, quienes tenían diferentes opiniones al respecto.

Algunos usuarios cuestionaron si es higiénico llevar a un perro en la silla, mientras que otros consideraron que la mujer insultó a los cargadores al pedir que llevaran a su mascota montaña arriba. Otros internautas argumentaron que, mientras el dueño del perro pague y el cargador acepte realizar el servicio, no tendría que haber problemas.

En respuesta a la situación, el personal de Comité de Gestión de Turismo de Sanqing informó que en circunstancias normales no se permite que los perros suban a la montaña. No obstante, recalcó que, si lo dueños de estos animales pueden controlar su comportamiento, los requisitos se pueden relajar. Por otro lado, el personal indicó que no interferiría en el cobro de la transportación por parte de los cargadores, siempre que la otra parte esté de acuerdo con pagarla.