De limpiador de calles a bailarín: un hombre de 63 años cumple el sueño de toda su vida

Un hombre de la ciudad china de Baotou, que trabajaba como agricultor y limpiador de calles, se convirtió en bailarín profesional a sus 63 años de edad, informa South China Morning Post.

Según el medio, la pasión de Liu Ziqing por la danza comenzó gracias a la película 'The Red Detachment of Women' ('El destacamento rojo de las mujeres'). La cinta, de 1961, sobre un espectáculo de ballet, lo cautivó tanto que la llegó a ver más de 10 veces.

Sin embargo, cuando Liu tenía 8 años su padre falleció y su familia vivía en la pobreza, por lo que no tuvo las posibilidades para desempeñarse en el baile, detallan medios locales. Posteriormente, se dedicó a la agricultura en su ciudad natal y, en ocasiones, trabajaba limpiando las calles.

"¡Nunca es demasiado tarde!"

Cuando este amante de la danza tenía 53 años, recordó su sueño y tomó una decisión muy importante: aprender ballet por sí mismo. Liu practicaba después del trabajo y en varios lugares, desde el campo, carreteras y hasta durmiendo en ciertas posiciones para mejorar su fuerza. Además, asistió a una universidad de su ciudad y tomó clases con profesionales.

Tras 10 años de perseverancia y práctica en el mundo del baile, Liu se ha presentado en escenarios locales y asegura que ha sido el periodo más emocionante de su vida. A pesar de que su esposa e hijos lo apoyan, el bailarín enfatiza que practicar danza a una edad avanzada ha generado comentarios por parte de sus vecinos.

No obstante, señaló que no le importan las opiniones de otras personas y que nunca pensó darse por vencido, no solo por su amor por este arte, sino también porque bailar ha reforzado su salud física. "Resulta que siempre he tenido mal el estómago. Después de bailar durante 10 años, mi estómago está mejor", señaló Liu, citado por medios.

"¡Nunca es demasiado tarde para perseguir tu sueño!", manifestó Liu, al agregar que, aunque tiene más de 60 años, cuando baila en su corazón siente como si todavía fuera un bebé.