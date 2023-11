Sylvester Stallone deja en 'shock' a su familia al revelar cómo fue herido de bala

"Busco ayuda alrededor y no hay nadie", recordó la estrella de 'Rocky' al relatar el incidente.

El actor estadounidense Sylvester Stallone ha conmocionado a su familia al confesar que recibió un disparo cuando tenía solo 16 años de edad.

Según la legendaria estrella de Hollywood, el incidente ocurrió en un baile de una iglesia, al que decidió acudir solo. Señaló que había alrededor de 500 personas en el evento, entre las cuales un grupo de hombres "fuertes" centraron su atención específicamente en Stallone.

"Un tipo se acerca a mí […] y me dice: 'Oye, sal de aquí o te daremos una bofetada en la cara'", relató el actor de 77 años en un episodio del pódcast conducido por sus hijas Sophia y Sistine Stallone, publicado el pasado martes. "Miro a mi alrededor como, 'oye, no hice nada', y me abofetea fuerte", recordó.

"Busco ayuda alrededor y no hay nadie", continuó, al agregar que decidió irse "con la cola entre las piernas". Pero después de caminar algunas cuadras se detuvo y pensó: "No puedo vivir el resto de mi vida, sabiendo que un extraño vino y me golpeó fuerte por nada".

Así, Stallone decidió regresar a la iglesia y golpeó a su agresor, quien quería responder, pero un cura se interpuso y fue quien recibió el golpe. Los hechos dieron paso a una persecución contra el actor, y aunque logró escapar hasta su casa, los atacantes lo estuvieron 'cazando' por un tiempo, hasta que un día finalmente lo lograron.

"Una noche, me escabullí y me siguieron. Iba a un local de 'bowling' y comencé a correr, y luego ¡pum!, me dispararon en el tríceps", reveló la estrella de 'Rocky', agregando que cuando llegó la policía, los criminales huyeron.

"¿Mamá, tu sabías que recibió un disparo?", preguntó sorprendida Sophia a su madre que se encontraba detrás de cámaras. "Esto es una 'noticia de última hora' en el pódcast Unwaxed", aseguró Sistine.

Ante el revuelo causado en el programa, Sylvester Stallone manifestó que hay ciertas cosas que prefiere "mantener en secreto".