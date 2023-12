Britney Spears admite que son correctas las sospechas de los fans de que "algo está pasando"

La cantante estadounidense Britney Spears admitió este miércoles en un largo texto en las redes sociales que son correctas las sospechas de los fans de que algo está pasando en su vida, señalando que puede sentir lo bien que la entienden sus fans.

En principio, mencionó su libro de memorias, 'The woman in me' (titulado en español 'La mujer que soy'), que recientemente salió a la venta y describe, entre otras cosas, los abusos que sufrió durante la tutela de su padre. "No solo se mantuvo en secreto mi vida personal, ¡sino que se sintió como equivalente a los 20 años de tiempos difíciles sobre los que escribí en mi libro!", aseveró Spears.

"¿Se imaginan un 2007 que duró tres años y del que nadie sabe nada?", continuó. "¡Ya se terminó y estoy increíblemente triste por aquellos tiempos!", agregó.

En febrero de 2007, Spears se rapó la cabeza y un año después pasó a estar bajo la custodia de su padre, Jamie Spears, que se prolongó por 13 años. La cantante afirma que durante todo ese tiempo fue maltratada y tuvo muchas restricciones. En 2009, sus fans lanzaron el movimiento 'Free Britney', presionando para que se cancelara la tutela, que finalizó en 2021.

La estrella admitió que no suele leer lo que se escribe sobre ella en la Red, pero el otro día hizo una excepción. "¡Siempre sospechan que algo está pasando! Y adivinen qué, Britney 'nerds'... Tienen razón al 100 %!", admitió la cantante.

"¡No tengo tiempo para hablar de todo esto porque, en este momento en particular, está más allá de la comprensión!", expresó.

Acompañó la letra con una escena de la película de animación 'La Bella y la Bestia', en la que el narrador explica cómo el príncipe Adam fue convertido en una horrible criatura.

"Aquí hay un fragmento de mi película favorita", publicó. "¡Las apariencias engañan! He sido rechazada por muchos e increíblemente herida por muchos. En un mundo donde las apariencias siempre han sido importantes... donde la vanidad está a flor de piel... ¡este es el secreto para robar el corazón de un hombre!", dijo.

¡'El veneno de la seductora' es una alusión! Siempre ha sido así. ¡Pero en la maldad de esa ilusión es donde jugamos! ¿Puedo jugar, ahora? He encontrado a mi papi veneno!", añadió la estrella.

Los fans de Spears expresan regularmente su preocupación por ella, que tiene 41 años, debido a sus inusuales publicaciones en las redes sociales y sus crípticos subtítulos que a menudo echan más leña al fuego.