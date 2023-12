Portero empuja a un recogepelotas en la Premier League, es abucheado y termina pidiendo perdón (VIDEO)

Bernd Leno se enojó, aparentemente por la lentitud del jovencito, pero luego se acercó a él, lo abrazó y se disculpó. No obstante, la Asociación Inglesa de Fútbol podría sancionarlo.

El portero alemán Bernd Leno fue blanco de abucheos este martes en el partido de visitante de su equipo, el Fulham, contra el Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League del fútbol inglés.

Corría el minuto 74 de juego y el Fulham perdía 2-0, cuando Leno esperaba que un recogepelotas le pasara el balón para sacar de meta. En ese momento, el experimentado arquero, aparentemente inquieto y enojado por la lentitud del jovencito, lo empujó levemente después de tomar el esférico de su mano.

Was geht bitte bei Leno ab?? pic.twitter.com/0JKtQyagB5 — ❤️🤍🐐 (@flori0910) December 26, 2023

Los espectadores ubicados justo detrás de la portería reaccionaron con silbatinas, insultos y otros gestos de desaprobación contra el alemán. Los abucheos se prolongaron y resonaban en el Vitality Stadium cada vez que tocaba el balón.

Leno, que había recibido una tarjeta amarilla al comienzo del segundo tiempo, no fue amonestado por este último incidente. Sin embargo, más tarde se acercó al recogepelotas, lo abrazó y se disculpó con él. Además, levantó su mano en tono de perdón en un gesto dirigido a los aficionados locales.

El técnico del Fulham, Marco Silva, defendió a Leno, argumentando que no empujó al recogepelotas, sino simplemente lo tocó. Según él, el portero "quería jugar rápido" y los recogepelotas parecían no querer colaborar. "No sé quién les dio instrucciones para que siempre retuvieran el balón y retrasaran el [reinicio del] juego", dijo el entrenador portugués.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, pese a que Leno, de 31 años, se retractó en la cancha por lo sucedido, podría enfrentarse a sanciones por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol.