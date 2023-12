La reina del country Dolly Parton cumple el deseo de un fan con una enfermedad terminal

LeGrand Gold es un estadounidense que ha estado luchando contra el cáncer colorrectal durante los últimos 3 años. En noviembre del año pasado, los médicos le informaron que la enfermedad se encontraba en una etapa avanzada y que las posibilidades de sobrevivir eran cada vez más reducidas. Un mes después, su esposa, Alice, le entregó una servilleta de papel y lo animó a hacer una lista de 10 cosas que le gustaría hacer. LeGrand accedió y entre sus deseos incluyó: "Conocer a Dolly Parton", la reina del country, recoge The Washington Post.

Desde entonces, Gold se ha esmerado por completar la mayor parte de las tareas. Sin embargo, se enteró el mes pasado que su cáncer ya era terminal y que el tratamiento era inútil. Los especialistas lo enviaron a casa y le recomendaron estar con su familia. Pensó entonces que tal vez no cumpliría sus objetivos, mucho menos el relacionado con Parton, que veía imposible de alcanzar. "Bueno, eso nunca va a suceder", le dijo al canal KSL-TV.

Con la esperanza de darle un empujón a su marido, Alice recurrió a las redes sociales a principios de diciembre y pidió a sus conocidos ayudarle a contactar con la artista. Fue así como uno de sus amigos, que había trabajado en la industria de la música, le envió los datos de los Gold al equipo directivo de Dolly, a la espera de que uno de sus representantes los contactara. Finalmente, ocurrió lo impensable y la leyenda de la música estadounidense, de 77 años, llamó personalmente a LeGrand el pasado 22 de diciembre.

Gold acababa de despertar y estaba un poco aturdido por las medicinas, pero no pudo ocultar su felicidad tras descubrir quién estaba al otro lado de la línea. No lo podía creer y reaccionó con una gran sonrisa. Dolly le preguntó por su estado actual de salud y le agradeció por ser fan suyo de toda la vida. LeGrand le confesó que su música había sido una "ayuda enorme" en sus últimos 2 años. Alice grabó la conversación y la compartió en YouTube.

"Estoy feliz de saber que he tocado tu vida de alguna manera. Así que gracias por honrarme con eso", le expresó la compositora, que al final de la conversación le cantó una línea de 'I Will Always Love You', canción de su autoría y popularizada por Whitney Houston con su versión para la película 'El guardaespaldas' (1992).

Legrand creció en el estado de Tennessee, al igual que Dolly, y no recuerda un momento en que no haya escuchado la música de su ídolo. Su madre solía reproducir sus discos y hoy su familia disfruta de todo su catálogo. Sus hijos incluso visitaron Dollywood, un parque temático del que Parton es copropietaria, y participaron de 'Parton's Imagination Library', un programa que envía libros gratis a los niños todos los meses, afirmó Alice.

