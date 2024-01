Afirmaba escuchar a judíos bajo su piso, pero nadie le creyó hasta que hallaron un túnel secreto en una sinagoga

El presentador de Fox News, Richard Strocher, ya sospechaba de la existencia de un túnel secreto bajo la sinagoga en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.) en noviembre pasado, dos meses antes de su descubrimiento, al asegurar que escuchaba hablar a personas judías debajo de su vivienda.

"Hay judíos viviendo debajo de mi apartamento. Los oigo como si estuvieran cavando algo. Para que conste: Vivo en la planta baja y no tenemos sótano", escribió Strocher en su cuenta de X el 7 de noviembre de 2023. El mes siguiente reiteró su afirmación: "Juro que sigo oyendo yidis [dialecto judío] bajo el suelo de mi apartamento en Nueva York". Sin embargo, nadie le creyó en aquel momento, llamándolo "esquizofrénico y antisemita", por lo que eliminó ambas publicaciones.

La Policía de Nueva York acudió a la sede mundial de la organización judía ortodoxa Jabad-Lubavitch después de que unos estudiantes intentaran impedir que los equipos de construcción rellenaran un túnel secreto. pic.twitter.com/d56d1Zl8Oq — Sepa Más (@Sepa_mass) January 9, 2024

No obstante, esta semana las autoridades descubrieron el túnel bajo la sede central del movimiento judío jasídico Jabad Lubavitch, confirmando de este modo sus afirmaciones. "No estoy loco", "algunos de ustedes me deben una disculpa", sostuvo el presentador este martes publicando las fotografías de sus tuits eliminados. Entretanto, algunos usuarios ya se han disculpado con el presentador por no creerle.