Eructos, exabruptos y una reprimenda: la criticada cobertura de una reportera española en la gala los Goya

La gala de los premios Goya tuvo una protagonista inesperada, más allá del largometraje triunfador "La sociedad de la nieve", de Juan Antonio Bayona: se trata de la 'influencer' Inés Hernand, que cubrió los entretelones del evento para la televisión pública española.

Su intervención no dejó indiferente a nadie, con frases como "un eructo me tiré", "creo que me hecho pis" y "a 'perro' Sánchez le paro", en una referencia irónica al modo despectivo en que la derecha y ultraderecha se refiere al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Uno de los momentos más criticados de la ceremonia, celebrada en Valladolid (centro), fue su abierta loa al mandatario, cuando tras hacer una pregunta le dijo: "¡Eres un icono, presi, te queremos!".

"La de los caníbales"

Otro de los comentarios que quedará para el recuerdo fue la forma en que se refirió a la cinta ganadora, que cuenta la dramática lucha de los supervivientes de la tragedia de los Andes, de 1972. En una alusión al filme, dijo que era "la de los caníbales".

La película ha sido un éxito a nivel internacional. El mes pasado fue nominada por la Academia de Hollywood a dos premios Oscar a la mejor película extranjera y al mejor diseño de maquillaje y peluquería.

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española (RTVE) cuestionó el tono "adulador" y las salidas de tono de la presentadora, que se volvieron virales en las redes.

"No tiene cabida"

"Al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión (eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto...), nos parece que el tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos", dijo el ente en un comunicado.

"Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información", agregó la televisora.