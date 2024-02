Estrella de 'Sopranos' revela que su cuenta en OnlyFans la ayudó a pagar sus deudas

La actriz estadounidense Drea de Matteo, famosa por su papel de Adriana La Cerva en la serie 'Sopranos', expresó que logró pagar sus deudas cuando no tenía dinero gracias a la plataforma para adultos OnlyFans, informó Daily Mail el martes.

Según el medio, el rechazo de vacunarse contra el covid-19 afectó la carrera profesional de la celebridad, dejándola sin rodajes y con solo 10 dólares en su cuenta bancaria.

Aunque la actriz de 52 años no había querido registrarse en la plataforma el año pasado, ahora reveló que las ganancias de las publicaciones de fotos eróticas le permitieron salvar su casa de una ejecución hipotecaria en tan solo cinco minutos después de unirse al sitio, ayudar a su madre con demencia y abrir su propio negocio.

"OnlyFans me ha salvado la vida al 100 %. No puedo creer que esté diciendo esto, pero realmente nos salvó", expresó de Matteo. "Da gusto ver esas fotos. [...] Puede que las retoquen aquí y allá, pero la verdad es que me graban en directo cuando hacemos la sesión de fotos para que los fanáticos puedan verlas en tiempo real", agregó.

Asimismo, la actriz compartió que come mucho y gana masa antes de hacer fotos porque opina que no salen bien si está delgada. También señaló que quería crear un pódcast con su marido en la plataforma. "Si alguien quiere condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca se encuentren en la situación en la que yo me encontré para cuidar a dos niños pequeños", concluyó de Matteo.