Quién es Trini: la misteriosa 'youtuber' de la que todos hablan, pero nadie conoce

Últimamente, se ha vuelto viral en las redes sociales el nombre de Trini, una misteriosa 'youtuber' que saltó a la fama de la noche a la mañana y de la que nadie sabe nada, generando una multitud de comentarios en TikTok e Instagram (propiedad de Meta*).

Varios internautas de España y países latinoamericanos hablaron sobre la supuesta polémica generada por la 'influencer', mientras que la gran mayoría se preguntaba quién es y qué ocurrió con ella. Su nombre llegó a ser tendencia en X.

"¿Soy la única persona que no puede dormir en TikTok desde lo de Trini? Me parece tan 'heavy' lo que ha pasado que os juro que llevo una hora y media en la cama y es que no puedo [...] Trini ha marcado mi infancia, sigo sus videos desde 2016 [...] Hoy es un día que ha marcado un antes y un después", afirmó la 'tiktoker' Natalia Osona.

"Me acabo de enterar de lo de Trini. Hacía tiempo que una noticia no me afectaba tanto", manifestó por su parte el 'streamer' TheGrefg. "No suelo hablar de estas cosas, pero mucho ánimo a todos los afectados", agregó.

Misterio develado

Sin embargo, la polémica difundida por la Red ha resultado ser falsa y creada. Todo se ha referido a un personaje inventado por el creador de contenido Kappah, cuyo nombre real es Marcos de Vicente. El 'influencer' propuso la idea a sus más de dos millones de seguidores en TikTok.

"Vamos a inventarnos algo. Somos muchos aquí. [...] ¿Y si nos inventamos algo y lo esparcimos por todo Internet?", anunció en un video que superó las 12 millones de reproducciones, aclarando que debía ser un rumor "inofensivo". "¿Y si nos inventamos una persona? Nos inventamos que existe una 'youtuber'. [...] Que se llame Trini", expresó.

En la misma publicación solicitó a los internautas que hicieran videos, memes y escribieran mensajes para generar expectación: "¿Habéis visto lo que ha pasado con Trini? Quiero que todos en los comentarios hagáis como si conocieseis a esta Trini, como si fuese real".

Tras el revuelo generado, el 'tiktoker' reveló, en un nuevo video publicado el 4 de marzo, la razón detrás del personaje. "Nadie sabe quién es Trini, porque Trini no existe. Era todo mentira y lo sé porque lo empecé yo. [...] Estaba aburrido en mi casa y subí ese video", explicó.

