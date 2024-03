Biden en un evento: "Solo tuve que presentarme y recordar quién es el presidente"

Joe Biden, actual presidente de EE.UU. y candidato por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de este año, se enfrentó a las preocupaciones recientes de los votantes sobre su edad e hizo bromas sobre la aptitud mental de su oponente, el exmandatario Donald Trump, recoge Reuters.

"Uno de los candidatos es demasiado viejo y mentalmente incapaz de ser presidente", afirmó el inquilino de la Casa Blanca refiriéndose a Trump, de 77 años, la noche del sábado frente a más de 650 invitados durante la cena anual con los medios de comunicación en el Club Gridiron de Washington. "El otro soy yo", añadió Biden, de 81 años.

El mandatario no solo bromeó sobre Trump, sino también sobre su propia edad y se refirió a las bajas expectativas que había sobre su discurso. "Incluso la prensa tiene que admitir que me he lucido", dijo. "Las expectativas eran tan bajas que solo tuve que presentarme y recordar quién es el presidente", añadió.

Anteriormente, un informe proporcionó pruebas sobre las "limitaciones significativas" de las capacidades cognitivas del presidente estadounidense, en el que se lo describió como un "anciano con mala memoria".