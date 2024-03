Elon Musk se burla de Boeing

El magnate Elon Musk compartió este domingo en su cuenta de la red social X una captura de pantalla del titular de una noticia cómica del portal satírico australiano The Shovel, en el que se bromea que los pasajeros tendrán permitido llevar herramientas para realizar reparaciones en los aviones del fabricante aeronáutico Boeing, que recientemente se encuentra en el ojo público por las averías que han sufrido algunas de sus aeronaves en pleno vuelo.

"Ahora se permiten destornilladores en los vuelos de Boeing para que los pasajeros puedan ayudar con el mantenimiento", reza el titular compartido por Musk, quien no proporcionó ninguna descripción del mismo. En respuesta a la publicación, los usuarios compartieron imágenes en las que se exponen los problemas que han presentado los aeroplanos de Boeing.

De acuerdo con la nota satírica de The Shovel, supuestamente las autoridades de aviación confirmaron que los viajeros de los vuelos donde se usen aviones Boeing 737 podrán llevar a bordo destornilladores, taladros y otras herramientas que se consideren necesarias para evitar que algunas piezas, como las puertas, se desprendan mientras están en el aire.

A principios de enero, un Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines con 171 pasajeros y seis tripulantes a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Portland (Oregón) después de que reventara una ventanilla y el tapón de una puerta se desprendiera del avión en pleno vuelo. La aeronave tuvo que regresar al aeropuerto de donde partió unos 20 minutos después de haber despegado.

Un avión de Alaska Airlines aterriza de emergencia en EE.UU. tras desprenderse parte del fuselaje pic.twitter.com/hG4EQFUqtM — Sepa Más (@Sepa_mass) January 6, 2024

The New York Times informó el pasado lunes que Boeing no pudo superar más de un tercio de las auditorías de producción realizadas por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés), que se llevaron a cabo a raíz del incidente del avión de Alaska Airlines. Según el diario, de las 89 auditorías del regulador, la compañía aprobó solo 56 y falló en 33, "con un total de 97 casos de presunto incumplimiento".

El 737 MAX se estrenó a finales de 2015 y se convirtió en el avión más vendido de Boeing en 2018. No obstante, dos accidentes fatales que tuvieron lugar en 2018 y 2019 hicieron que estas aeronaves debieran quedarse en tierra por 20 meses.