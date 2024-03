Se va de viaje a un hotel de lujo y entra en una "ansiedad terrible"

"Tenía mareos, taquicardia, sensación de que me iba a desmayar y me faltaba el aire", compartió la mujer.

Una mujer argentina se volvió viral en redes sociales tras relatar su experiencia en un lujoso hotel 'all inclusive' de Punta Cana (República Dominicana), donde se quejó de entrar en "un estado de ansiedad terrible" por no hacer nada y expresó su deseo de volver a casa cuanto antes.

En un video publicado en TikTok, la mujer explicó que, luego de pasar unos días en el Caribe, terminó por aburrirse y se puso ansiosa esperando poder regresar al trabajo. "No sé si a alguien más le pasó, pero después de los 7 días considero que por más que estés en un superhotel, en un 'all inclusive', y que tengas todo, te quieres ir a tu casa", compartió.

"Obviamente, imagino que esto aplica a la gente que trabaja. Porque los que están sin hacer nada 24/7 todo el año no van a notar la diferencia, pero los que trabajamos, sí. Y te puede pasar como a mí, que entras en un estado de ansiedad terrible", agregó.

En este sentido, mencionó que la experiencia le provocó hasta ataques de pánico, entre otros malestares. "Tenía mareos, taquicardia, sensación de que me iba a desmayar y me faltaba el aire", contó. En otro video, reveló que para calmar los nervios, se puso a lavar ropa a mano.

El video de las quejas acumuló más de 910.000 reproducciones y las reacciones en las redes sociales han sido mixtas. Mientras algunos usuarios se mostraron comprensivos y compartieron experiencias similares, otros criticaron a la mujer por no valorar su oportunidad para descansar. "Prefiero que me dé ansiedad en un 'resort' a que me dé en una oficina trabajando", comentó uno de ellos.