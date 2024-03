¿Messi o Maradona?: abuelo argentino se vuelve viral en TikTok con su respuesta

La respuesta del 'nono' no tardó en hacerse viral, acumulando más de 400.000 reproducciones en TikTok.

Un abuelo argentino se volvió viral esta semana en la red social TikTok, después que el usuario Jaco Rubial publicara un video donde le preguntaba quién ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia.

Jaco grabó a su 'nono' Giuzio, de 90 años, mientras miraba un partido de la selección argentina y tomaba mate, cuando le lanzó la polémica pregunta: "¿Quién fue el mejor jugador de la historia del fútbol?".

En respuesta, Giuzio se dispuso a comparar a los futbolistas Diego Armando Maradona y Lionel Messi: "Maradona tiene una característica, se amagaba al nueve rival y al arquero, pero no era armador como Messi", respondió.

"Messi toca [la pelota] desde el medio de la cancha, no se pone al borde del área. Messi es más jugador, es más amplio", continuó el 'nono' con su argumentación, destacando de igual forma que Maradona "anteriormente jugaba muy bien. Le pegaba bien a la pelota".

La respuesta de Giuzio no tardó en hacerse viral, acumulando más de 44.000 'me gusta' y 400.000 reproducciones. Asimismo, en la sección de comentarios, los usuarios debatieron si el abuelo tenía razón. "Cuando el sabio habla, no queda más que sentarse y aprender", afirmó uno de los internautas.