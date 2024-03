"No me apunté para esta mierda": Lizzo alarma a sus fans con un anuncio inesperado

La cantante y rapera estadounidense Lizzo ha conmocionado este viernes a sus seguidores tras anunciar en sus redes sociales lo que parece ser el final de su carrera, ya que —asegura— está cansada de sentirse "arrastrada" y "menospreciada" por todo el mundo.

"Me estoy cansando de que todo el mundo en mi vida y en internet me estén arrastrando. Todo lo que quiero es hacer música, hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de cómo lo encontré, pero empiezo a sentir que el mundo no me quiere en él", se lee en el comunicado de la artista.

La denuncia de Lizzo sigue en estos términos: "Me enfrento constantemente a que la gente diga mentiras sobre mí solo para ganar influencia y vistas… siendo el blanco de las bromas en todo momento por mi aspecto… con mi carácter siendo destrozado por gente que no me conoce y que menosprecia mi nombre".

"No me apunté para esta mierda. RENUNCIO", concluye la cantante.

Aunque aún no está claro si Lizzo se refiere solamente a dejar las redes sociales o a su carrera, muchos internautas dan por hecho que la cantante de 35 años está anunciando que se retira de la música.

Los comentarios sobre el mensaje de Lizzo no se hicieron esperar, con opiniones bastante divididas entre quienes le piden que recapacite y quienes se alegran ante la posibilidad de que la artista abandone su carrera.