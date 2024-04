"Es la última vez que me llamas tonto": futbolista del Barcelona se enfrenta a un joven

El futbolista Iñigo Martínez, defensa central en el F.C. Barcelona, protagonizó recientemente un enfrentamiento con un joven a la salida del entrenamiento. Supuestamente, el muchacho lo insultó y el atleta se bajó de su automóvil y lo encaró: "La última vez que me llamas tonto ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto", le advirtió. Por suerte, la tensa situación no tuvo consecuencias graves. El episodio quedó filmado por uno de los compañeros del joven y se hizo viral.