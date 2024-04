Estrella de K-pop criticada por tener novio anuncia su separación

Cinco semanas después de que se conociera su noviazgo, la cantante surcoreana Karina, del grupo de K-pop Aespa, anunció su separación del actor Lee Jae-wook, publicaron medios locales el 2 de abril. La relación había sido cuestionada por los fanáticos de la artista, que llegaron a acusarla de traición.

"Karina y Lee Jae-wook han decidido tomar caminos separados", anunció la agencia de Karina, SM Entertainment, mientras que, por parte del actor, CJes Studios también lo confirmó: "El actor Lee Jae-wook decidió romper con Karina para concentrarse en el trabajo. Los dos continuarán apoyándose mutuamente como colegas que trabajan en la misma industria".

El fin de la relación se conoció algunas semanas después de que medios de comunicación revelaran el romance, el 27 de febrero pasado, por lo que los involucrados debieron hacerlo público.

A partir de ese momento, Karina había enfrentado críticas por parte de sus fanáticos, que en una muestra de malestar alquilaron un camión con una gran pantalla LED en un costado para mostrar mensajes de repudio y hasta mencionaban una traición por parte de la cantante, que se había comprometido a concentrarse en su trabajo.

"¿No es suficiente el amor que te dan tus fans? ¿Por qué decidiste traicionarlos?", fue uno de los mensajes de los admiradores, que también le reclamaron que se disculpara y le advirtieron: "De lo contrario, verás una disminución en las ventas de álbumes y asientos vacíos en los conciertos".

Pedido de disculpas

Frente a esta situación, la cantante de Aespa compartió una carta escrita a mano en la que pidió disculpas: "Soy plenamente consciente de lo mucho que se habrían decepcionado conmigo los MY [como se autodenominan los fans de la banda] que me han apoyado al pensar en todas las historias que compartimos juntos".

"Me gustaría enmendar el daño que causé a los MY. Siempre he sido sincera con los MY y todos y cada uno de ustedes son muy valiosos para mí. Gracias por leer este breve texto, que no es suficiente para mostrarles todo lo que siento, y prometo mostrarles cómo trabajaré más duro para no defraudarlos", concluyó.