'Influencer' de OnlyFans propone sexo a un repartidor y termina siendo rechazada

La 'influencer' de la esfera erótica argentina, Antonela Pane, de 27 años, transmitió en vivo en sus historias cómo terminó siendo rechazada por un repartidor de comida del popular servicio Rappi, a quien invitó a intimar sexualmente con ella cuando le estaba entregando el pedido a domicilio.

"Anto Pane": Porque compartió el momento donde la rechazó un delivery de Rappi: "Hace meses no tengo sexo, soy la Madre Teresa de Calcuta". pic.twitter.com/MdAKFVp3v3 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 7, 2024

El joven declinó su invitación a subir a su departamento, resistiendo estoicamente ante la invitación de la trabajadora de OnlyFans, argumentando que no puede fornicar en horario laboral. La breve interacción transcurrió de la siguiente manera:



— ¿Querés subir un rato?

— No, no.

— ¿Por?

— No, tengo que seguir trabajando, recién arranco.

— Oh, bueno. ¿Cómo te llamas?

— Matías.

— Bueno, un gusto.

"No tengo sexo hace varios meses, ya soy la madre Teresa de Calcuta, la virgen María", explicó la mujer su ímpetu por acostarse con el repartidor que la "calentó". Tras el fracaso de su tentativa, Anto Pane se mantuvo firme: "Si se sienten rechazados, ¿qué piensan? Yo, por ejemplo, pienso: 'Soy mucho para esta persona' o 'No está preparado para estar conmigo'".

Al viralizarse la historia, Matías ascendió al rango de "héroe nacional" entre los internautas. "Deberían darle el reconocimiento al empleado del mes", sugirió un usuario de X. "Héroe de la patria", concluyó otro.