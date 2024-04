Un profundo cráter aparece misteriosamente en medio de un campo ruso (VIDEO)

Las autoridades locales aún no han determinado las causas de la formación de la abertura.

Un gran cráter apareció en un campo de Rusia en una sola noche, según se aprecia en video grabado por un agricultor difundido en redes sociales.

Las imágenes, grabadas en la provincia de Rostov, muestran que el hoyo tiene la forma de un círculo perfecto y alcanza una gran profundidad. "Una parte del campo se metió en la mina. La profundidad da hasta miedo mirarla", comenta el autor de la grabación.

Por su parte, las autoridades locales dijeron que todavía no es posible determinar con exactitud la causa de su aparición y que no hay minas activas en esa zona. Se reporta que el propietario del terreno llenó rápidamente la abertura y ya no representa ningún peligro.

Los expertos señalan que el agujero tiene aspecto de socavón y que podría haberse formado por efecto del agua subterránea, que disuelve algunas rocas, formando cavidades y cuevas subterráneas, cuyas bóvedas pueden derrumbarse.