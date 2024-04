"Es un hedor absurdo": 'Influencer' brasileña se sorprende por el olor de los europeos

"Si hay algo impresionante en cualquier lugar de Europa es el hedor a caca", afirmó la 'influencer' brasileña Monique Escapeti en un video en sus redes sociales explicando su sorpresa por el olor de los europeos durante un viaje a Dinamarca.

"Lo peor es que es invierno, todo el mundo lleva abrigo, e incluso así es un hedor absurdo. Cuando viajamos a Europa en verano es aún peor. Es inhumano, la gente no se ducha", explicó Escapeti, añadiendo que lo curioso es que la gente tiene "una piel súper cuidada con productos costosos y un pelo maravilloso, ¡Pero apesta!".

🫢🥴 A influencer Monique Escapeti está em Copenhage, na Dinamarca, e viralizou nas redes sociais ao fazer comentários sobre os cuidados pessoais dos europeus. No vídeo, a jovem aparece em um transporte público e apontou um mau cheiro vindo dos outros passageiros. pic.twitter.com/WvXEk3IYGU — Metrópoles (@Metropoles) April 24, 2024

"Es un hedor ácido. Y tienen acceso a los mejores perfumes, los mejores productos, lo mejor de todo y, sin embargo, no consiguen ser higiénicos, ducharse y lavarse las axilas. Me pregunto si puedes sentir el hedor con un abrigo, imagínate cómo será debajo", concluye Escapeti, riéndose.

El video de la brasileña no tardó en hacerse viral, con los usuarios acusándola de no utilizar el transporte público en Brasil. En respuesta, Escapeti grabó un segundo video explicando que ella ha usado el metro en Brasil durante toda su vida, y allí "la gente, por muy humilde que sea, coge el metro oliendo bien y a la vuelta del trabajo es normal que huela a sudor en el metro, pero no es como aquí".