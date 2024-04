"Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer": Pedro Sánchez triunfa en bolero

Al dirigirse a la ciudadanía este miércoles mediante una carta abierta en la que anunció que evaluará su continuidad en el Gobierno en medio de las denuncias contra su esposa, Pedro Sánchez se abrió camino, sin querer, en un ámbito inesperado. Parte de su discurso quedó convertido en bolero.

El presidente del Gobierno de España habló de su mujer, Begoña Gómez, con tanto amor, que el lirismo de sus palabras inspiró a un usuario de X para darles un toque de riqueza melódica. "Tuve que hacerlo, sonaba a bolero", explicó.

Efectivamente, la carta de Pedro Sánchez no era para menos. "Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", escribió el político.

Pedro Sánchez 'lo petó'. "Qué maravilla, temazo. Yo lo subiría a Spotify, lo digo de forma no irónica", comentó uno de los primeros 'fans'. "Pero qué putísima maravilla", confirmó otro. "Hay que hacer algo (lo que sea) para que esta sea la canción que nos represente este año en Eurovisión", sentenció otro español.

