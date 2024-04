"No sales viva de ahí": Española se queja de este detalle de las cenas familiares latinas

"Empiezan con los primeros, que ya son como diez platos, para los segundos hay otros siete, y a medida que me voy acabando el plato viene su madre y me dice: '¿te sirvo más?'", contó la 'influencer' española Natalia Jiménez en la tercera parte de su popular serie de videos cómicos titulados "problemas de estar con un latino".

Jiménez que está en una relación con el cantante y 'tiktoker' venezolano Abe, afirmó que cada vez que va a una reunión con la familia de su novio sale acomplejada pues su suegra se ve más joven que ella: "Yo no sé qué elixir de la vida toma esa mujer, pero es que tiene menos arrugas que yo". Además, el cuerpo voluptuoso y torneado de sus cuñadas la hace sentirse con desventaja.

En cuanto a la reunión, Jiménez contó con gracia cómo la familia de su novio no escatima con la comida: "como comas poco, no sales viva de ahí", aseguró, añadiendo que incluso después de comerse toda la comida, su suegra le ofrece más: "yo creo que ellos creen que no pido más por vergüenza, pero es que no me entra más".

La joven comentó que después de la "avalancha de comida" viene el postre, un café para "para rebajar" —lo que a ella le tomará ocho años en hacer—, y finalmente "a bailar".

El video no tardó en hacerse viral, contando con más de medio millón de vistas en un solo día, y los usuarios latinos inundaron los comentarios con expresiones de orgullo por sus costumbres: "Literal si somos" y "viva LATAM", comentaron algunos usuarios, mientras otro aseguró que ese era "el secreto de la felicidad".