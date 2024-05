"Yo no lo obligo": Maneja con su perro sobre el techo del auto y causa conmoción

Un insólito hecho se presentó este miércoles en una vía de la ciudad argentina de La Plata (provincia de Buenos Aires), donde un perro viajaba sobre el techo de un coche.

Un conductor que iba detrás tomó una fotografía y la envió al medio local 0221. En ese momento no estaba claro si quien manejaba el vehículo era el dueño de la mascota, si se trataba de un acto premeditado o un accidente.

Según el testigo, el otro conductor manejaba el Ford Falcon rojo con normalidad, como si no se hubiera percatado de la presencia del perro, el cual no estaba atado. Algunos habitantes de la zona afirmaron que el can intentaba mantener el equilibrio para no caerse, lo que causó preocupación por su bienestar. Elba Tibursi, representante de un grupo de protección animal, se comunicó con el canal El Trece para identificar al dueño y dar con el paradero del perro para rescatarlo y darlo en adopción.

"Yo no lo obligo a subir, es un placer para él"

Al día siguiente, el medio televisivo logró conversar con Lucas Olmos, la persona que conducía el coche en cuestión, y quien también resultó ser el propietario de Paco. Explicando lo sucedido, pidió disculpas por el incidente, pero aclaró que el perro está acostumbrado a viajar así desde pequeño.

"Yo no lo obligo a subir al techo. Yo sé que está mal […] Hay mucha gente que me agredió verbalmente, que no conoce la historia", aseveró Lucas, añadiendo que Paco es "duro" y que no le gusta estar atado. A su vez, aseguró que cuida mucho a su mascota, que considera un hijo más. "Paco es mi vida, mi corazón", expresó.

Es por ello que evita conducir a altas velocidades o hacer maniobras peligrosas. Insistió en que el perro "es así" y sube al techo por voluntad propia porque toda la vida ha paseado de esa manera. "Es un placer para él, siempre fue un placer. Yo sé que estuvo mal", dijo Lucas antes de prometer que eso no volverá a suceder.

Respecto a la preocupación que expresaron algunas personas por Paco, Lucas invitó a los proteccionistas de animales a visitar su hogar. Reiteró lo importante que es el perro en su vida y que no piensa entregárselo a nadie. "Yo me hago cargo, soy responsable. Somos seres humanos y todos cometemos errores. El perro no debe viajar ahí, pero ¿cómo lo haces entender?", comentó.

