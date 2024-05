¿Bromas inofensivas? 'Tiktoker' molesta a la Policía y altera el orden público para ser viral (VIDEOS)

Un 'tiktoker' fue detenido por la Policía en Londres tras filmarse este jueves importunando a un guardia real británico en los alrededores del Palacio de Buckingham.

El bromista, conocido en la red social como 'Ymusa18', se dirigió hacia un guardia montado a las afueras del museo de la Guardia Real de Caballería para lograr una entrevista, mientras un amigo lo filmaba. Acercó un micrófono al hocico del caballo y le preguntó su nombre, luego le dijo al jinete si podía subirse al animal. El uniformado mantuvo su postura y se abstuvo de responder o reaccionar.

Esta acción no solo fue incómoda para el guardia, sino para algunos turistas y visitantes alrededor que intentaban tomarse fotos. El adolescente recibió insultos y llamados de atención de algunos de ellos, que criticaron su falta de respeto y lo calificaron de grosero. El joven comenzó a confrontar a sus detractores y armó un alboroto por el cual dos agentes policiales armados tuvieron que intervenir. Detuvieron al 'tiktoker', lo esposaron y lo amenazaron con acusarlo de un delito de desorden público.

¿Bromas inofensivas?

El protagonista de este incidente, identificado como Musa Raza, de 17 años, habló al respecto con el periódico local Daily Mail. Afirmó que, al igual que otros miembros de la comunidad de TikTok, solo quiere ganar algo de dinero volviéndose viral. De este modo, se dedica a hacer "pequeñas bromas" que, según él, son "inofensivas" para el público. "Lo planeo todo antes de hacer mis videos. Sé dónde está el límite. Sé que lo que haré no conseguirá que me disparen ni me arresten", aseveró.

De acuerdo con el medio, la búsqueda de fama y fortuna ha llevado a Raza a tomar riesgos innecesarios, siendo esposado en varias ocasiones, aunque sin ir a mayores. En abril, fue filmado lanzando amenazas al primer ministro británico, Rishi Sunak, a las afueras de su residencia, en Downing Street. Pocos días después, la Policía lo detuvo cerca de unos edificios gubernamentales por, aparentemente, sugerir que tenía un explosivo en su bolso.

También se ha subido varias veces a la parte trasera de una patrulla de Policía y fingiendo que es un taxi. En otra ocasión, desafió a unos agentes a arrestarlo después de cruzar el umbral de las puertas de Buckingham frente a policías armados. En un video, la semana pasada, prometió trepar las puertas del palacio si conseguía cierta cantidad de 'Me gusta'. Al respecto, le aseguró al Daily Mail que en realidad no lo haría y que se trataba solo de un truco para subir las visitas. "Probablemente me arrestarían o me dispararían, y no voy a cruzar esa línea", dice Raza, asegurando que no apuesta por un futuro dedicado a las bromas y que planea estudiar.