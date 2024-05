Joven rechazada en 65 solicitudes descubre un "increíble" truco para conseguir trabajo

La ingeniosa solución le permitió a Cami Petyn conseguir no uno, sino tres trabajos de medio tiempo.

Una joven estadounidense, preocupada por su futuro al no poder obtener una sola entrevista de trabajo después de enviar su currículum a 65 vacantes laborales, descubrió una ingeniosa solución que le permitió conseguir no uno, sino tres trabajos de medio tiempo.

Conocida como Cami Petyn en TikTok, la usuaria compartió con sus seguidores detalles de su "increíblemente distópico" método, que consiste en hacer un pequeño cambio en el currículum para engañar a la Inteligencia Artificial (IA) utilizada por muchas empresas en el proceso de selección de candidatos.

Petyn afirma que el problema para conseguir un trabajo es que "la IA dirá que no eres una buena opción si no puede leer algo en tu currículum por no estar en un formato compatible para ella". Por tanto, lo que lo primero que se debe hacer es copiar la descripción del empleo solicitado y pegarlo en el currículum.

A continuación, es necesario reducir ese texto lo máximo posible y ponerlo en tinta blanca, para que sea invisible al ojo humano, pero visible para la IA, convirtiendo al solicitante en la persona idónea para el puesto, ya que estos programas están diseñados para buscar palabras claves en esos documentos.

En un video que ya cuenta con más de 1,6 millones de visualizaciones, Petyn aclara que, aunque el truco es muy útil, no es perfecto, ya que se debe variar el texto cada vez que se aplica a un trabajo para que coincida con las palabras claves de cada vacante.