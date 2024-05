"Mi esposa no me lo permite": un bielorruso se hace viral por su 'amor prohibido' por los gatos

El video de un hombre bielorruso que desea tener un gato como mascota, pero que su esposa no se lo permite, se ha hecho viral en las redes sociales.

Debido a la prohibición de su pareja, el hombre acude a exposiciones de gatos para jugar con ellos. "Hoy estoy en una exposición de gatitos, nadie me permite tenerlos en casa, así que voy a escondidas a todo tipo de exposiciones solo para mirarlos, 5 minutos por lo menos. Para acariciarlos, a los pequeños, porque en casa me dijeron que me echarían junto con estos gatitos", relata el bielorruso en el video.

Ahora, muchos usuarios de TikTok están exigiendo a la esposa que le permita adoptar un gato. "Firmemos una petición para que le dejen tener un gatito", instó un internauta.

El servicio de venta de billetes de avión Aviasales Belarus también se pronunció en su defensa. "O se le permite llevarse el gatito o encareceremos todos los billetes. El tiempo se acaba", escribieron desde la empresa en los comentarios del video.