Polémica por la foto de un bebé en el suelo en un concierto de Taylor Swift

En las redes sociales se hizo viral una fotografía de un bebé tumbado en el suelo durante uno de los conciertos que Taylor Swift ofreció en París del 9 al 12 de mayo, al que acudieron alrededor de 45.000 personas.

Las imágenes muestran al bebé tumbado en el suelo, en la zona de pie del estadio La Défense Arena cerca de la capital francesa, sobre una capa o abrigo, con bolsas y vasos a su alrededor. Alrededor del niño hay adultos de pie, aunque no está claro si son sus padres o simplemente asistentes al concierto de la cantante estadounidense.

Pas eux qui préfèrent foutre leur bébé au sol, en plein milieu de la fosse que râter un concert de Taylor Swift?Ouhh que font les services sociaux ?! https://t.co/GdwN0apq19 — Lydhee Ivy (@Lydheetrules) May 11, 2024

Los usuarios de las redes sociales expresaron su preocupación por la seguridad y la salud del niño, señalando que podría haber sido pisoteado o sufrir a causa del volumen de la música, las luces intermitentes y la gran cantidad de gente. A pesar de que los oídos del niño estaban protegidos por auriculares, varias personas destacaron que el volumen del sonido en un concierto es peligroso para el desarrollo del sistema auditivo del bebé.

"Deberías estar en una celda por llevar a tu bebé al suelo en un concierto de Taylor Swift. Me sorprende la falta de sentido común", escribió un usuario en X. Otros fans señalaron que, si los padres realmente no tenían otra alternativa a acudir al concierto con el bebé, deberían haberlo llevado en un cochecito y no estar en la zona de pie.

Los representantes de la cantante no han comentado el incidente. No obstante, un representante de La Défense Arena indicó que los menores de 18 años que posean una entrada para un concierto permanecen bajo la responsabilidad de su tutor legal. Además, destacó que a los espectadores con un niño pequeño en el suelo "se les propuso una alternativa en la que pudieran estar sentados", pero ellos la rechazaron.