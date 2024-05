Apple dejará de incluir este elemento en las cajas de sus productos

Apple presentó el 7 de mayo las nuevas tabletas iPad Pro y iPad Air, además de varios accesorios para sus productos. Según un documento que la compañía envió a sus empleados y al que tuvo acceso 9to5mac, las tiendas de Apple en la Unión Europea y el Reino Unido venderán los dispositivos sin cargador y sin la pegatina con el emblemático logotipo de la manzana.

Sin embargo, las Apple Store tendrán en 'stock' pegatinas con el logo de la empresa y las distribuirán a los compradores de nuevas tabletas si así lo solicitan. Otros distribuidores, como Amazon y Best Buy, no tendrán acceso a los adhesivos y no podrán ofrecérselos a sus clientes.

La empresa afirma que su decisión se enmarca en la nueva estrategia de medidas de protección del medioambiente, que tiene como objetivo garantizar que sus cajas estén completamente libres de plásticos.

Además de la propia tableta, las cajas del iPad Pro y el iPad Air en Europa solo incluirán un cable USB tipo C, pero no un adaptador de corriente. Esta es la primera vez que Apple adopta este enfoque, ya que las generaciones anteriores de tabletas de la compañía estaban equipadas con un cargador.

La práctica contrasta con la de otros fabricantes de teléfonos móviles, que venden sus productos con todos los accesorios posibles, algunos de ellos, especialmente los de compañías chinas, a precios bastante económicos.